WADA забракувало Російське антидопінгове агентство

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) вивчить комплекс рішень виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), у тому числі про позбавлення РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу, протягом десяти днів.

Про це повідомляє ТАСС.

«Виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу», - йдеться в повідомленні.

Голова наглядової ради РУСАДА Олександр Івлєв розповів, як ця структура реагуватиме на сформовану ситуацію.

«Я поки не отримав офіційного документа, який би підтверджував рішення виконкому WADA. Як тільки ми отримаємо ці документи, то в найближчі десять днів вивчатимемо їх. Подивимося також на висновки російських експертів. 19 грудня вранці проведемо засідання наглядової ради, заслухаємо доповідь РУСАДА і далі оповістимо раду засновників РУСАДА про те, як ми далі реагуватимемо», - пояснив Івлєв.

Як повідомлялося раніше, WADA дискваліфікувала Росію на 4 роки на головні міжнародні спортивні турніри. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ, подавати заявки на їх проведення, бути присутнім на міжнародних турнірах держчиновникам РФ, працівникам Олімпійського, Паралімпійського комітетів Росії. Відповідне рішення було одноголосно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

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Тепер російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах, як, наприклад, Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо і чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року.

Однак спортсмени, які доведуть, що вони не приймали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

В даний час Росія має 21 день на подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в швейцарській Лозанні.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Як повідомлялося, після декількох років розслідування порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації усунути РФ від олімпіад і змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступних роки.