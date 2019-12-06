Рада прийняла за основу законопроєкт про статус Спортивної студентської спілки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2077 "Про внесення змін до закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Прийнято за основу проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується на законодавчому рівні визначити правовий статус Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту, як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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Проєктом, зокрема передбачається, що відповідні спілки можуть представляти Україну в відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях; організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи; отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до закону.