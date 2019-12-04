У Лозанні представили офіційну пісню ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор

Оргкомітет представив офіційну пісню ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ-2020), які з 9 по 22 січня проходитимуть у швейцарській Лозанні.

Офіційна пісня ЮОІ-2020 отримала назву "Почни вже зараз" ("Start Now"). Вона стане однією з емблем змагань та вираженням цінностей турніру в Лозанні.

Як повідомлялося, участь у ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх візьмуть 1880 спортсменів (940 юнаків та 940 дівчат). Найкращі юні спортсмени планети віком від 15 до 18 років змагатимуться у 16 дисциплінах (біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг).

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Планується, що Україну на престижному старті представлятимуть близько 40 юних олімпійців.

Фото: olympic.org