За 50 днів у Лозанні стартують зимові юнацькі Олімпійські ігри

50 днів залишається до старту ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ), які з 9 по 22 січня 2020 року відбудуться у швейцарському місті Лозанна.

Найкращі юні спортсмени планети віком від 15-ти до 18-ти років змагатимуться у 16-ти дисциплінах (біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг), повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

Участь в Іграх візьмуть 1880 спортсменів (940 юнаків та 940 дівчат).

Планується, що Україну на престижному старті представлятимуть близько 40 юних олімпійців. На сьогоднішній день наші атлети вже мають 17 перепусток у Лозанну-2020 - у біатлоні, фігурному катанні, хокеї 3х3 та шорт-треку. Ліцензійний відбір триватиме до кінця грудня.

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Нагадаємо, на ІІ зимових ЮОІ-2016 українці вибороли 3 медалі: "золото" на рахунку біатлоністки Христини Дмитренко, "срібло" у фігуриста Івана Шмуратка, "бронзу" мала сноубордистка Дарина Кириченко.