Виконком НОК України наголосив на політиці нульової терпимості до допінгу

Під час засідання у Києві виконкому Національного олімпійського комітету України вчергове була висловлена принципова позиція за чистоту спорту і нульової терпимості до допінгу як ключової глобальної проблеми сучасного спорту.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НОК.

"Підтримуючи планомірну політику МОК, керуючись ухваленою у Котовіце (Польща) Декларацією V Всесвітньої конференції щодо допінгу у спорті, з урахуванням рішення Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, виконком НОК наголосив на важливості обов’язкового дотримання антидопінгових правил, популяризації цінностей чистоти спорту, дотримання норм та принципів Антидопінгової хартії прав атлетів", - зазначили у пресслужбі.

Виконавчий комітет НОК України закликав суб’єкти олімпійського руху до більш тісної співпраці з Національним антидопінговим центром.

Разом з тим, важливим є запровадження відповідних заходів на законодавчому рівні, зокрема щодо приведення антидопінгової діяльності в Україні у відповідність міжнародним стандартам і затвердженим новим нормам Всесвітнього антидопінгового кодексу.