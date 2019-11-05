НОК України виплатить стипендії спортсменам для підготовки до Олімпіади-2022

Національний олімпійський комітет України виплатить 10,5 млн грн олімпійських стипендій провідним спортсменам для підготовки до Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (Китай).

30 провідних українських спортсменів із зимових видів спорту отримуватимуть від НОК України стипендії, спрямовані на підготовку до ХХІV зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Олімпійський комітет щомісяця виплачуватиме спортсменам елітної групи з біатлону, фристайлу, фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, сноубордингу та скелетону фінансову допомогу з 1 листопада 2019 року і до завершення безпосередньо самої Олімпіади в Пекіні 28 лютого 2022 року.

Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 10,5 мільйонів гривень.

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“Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою. Впевнений, що ці персональні стипендії сприятимуть кращій підготовці українців до зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022”, - наголосив президент НОК України Сергій Бубка.