Беленюк анонсував підвищення стипендій українським спортсменам

Олімпійський чемпіон отримуватиме щомісяця 32 тисячі гривень.

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook заявив про майбутнє підвищення стипендій призерам європейських, світових та олімпійських змагань.

«Розмір стипендії для переможця Олімпіади буде встановлений на рівні 16 прожиткових мінімумів (32 112 грн.), для чемпіона світу - 13 прожиткових мінімумів (26 091 грн).

Чемпіони Європи повинні отримувати стипендію в розмірі 9 прожиткових мінімумів (18 063 грн), 8 прожиткових мінімумів (16 056 грн) і 7 прожиткових мінімумів (14 049 грн) за друге і третє місця.

Стипендії за медалі олімпійських ігор і світове чемпіонство нараховуються щомісяця протягом двох років. Всі інші протягом одного року», - написав Беленюк.

Раніше Беленюк заявив, що «якщо доведеться вибирати між Радою і Олімпійськими іграми, однозначно виберу Ігри».