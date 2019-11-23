Теніс: Канада обіграла Росію у півфіналі Кубка Девіса

Тенісисти збірної Канади вирвали перемогу у команди Росії в першому півфінальному матчі Кубка Девіса, який триває на кортах Мадрида (Іспанія).

Доля зустрічі вирішилися у парному поєдинку, в якому Вашек Поспішил і Денис Шаповалов за 2 години 6 хвилин здолали дует Карен Хачанов/Андрій Рубльов - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), повідомляє Укрінформ. Результати одиночних зустрічей: Поспішил - Рубльов - 4:6, 4:6, Шаповалов - Хачанов - 6:4, 4:6, 6:4. Другий півфінал Велика Британія - Іспанія, за яку, зокрема, виступає Рафаель Надаль, також відбудеться сьогодні. Читайте також: Леся Цуренко заявилася на 100-тисячник ITF у Дубаї Фінал Кубка Девіса-2019 пройде у неділю, 24 листопада.