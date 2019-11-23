Леся Цуренко заявилася на 100-тисячник ITF у Дубаї

Третя "ракетка" Укаріни Леся Цуренко заявилася на турнір Міжнародної тенісної асоціації Al Habtoor Tennis Challenge в Дубаї (ОАЕ).

Призовий фонд змагань, які прройдут з 9-го по 15 грудня 2019 року, складає 100 тис дол, повідомляє Тенісний портал України.

Через травму Цуренко не виступала на професіональних турнірах з липня. Наприкінці нинішнього сезону Леся після лікування і реабілітації розпочада тренування на корті.

У заявці турніру також значаться українки Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.