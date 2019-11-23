Сьогодні зіграють півфінали Кубка Девіса-2019

Іспанія проти Великобританії, Канада проти Росії.

У головному командному змаганні з тенісу – Кубку Девіса сьогодні зіграють півфінальні матчі, повідомляє Укрінформ.

У Мадриді розпочинаються вирішальні поєдинки Кубка Девіса. Сьогодні, 23 листопада, Іспанія зіграє проти Великобританії, а Канада зустрінеться з Росією. Фінал відбудеться 24 листопада.

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Нагадаємо, у чвертьфіналі Новак Джокович з Сербією вибув зі змагань, програвши в парному матчі росіянам – 1:2. А Рафаель Надаль з Іспанією у вирішальному трьохсетовому поєдинку зумів з Марселем Гранольєрсом здолати аргентинців і вивести свою команду в півфінал – 2:1.

В інших чвертьфіналах Канада (за цю збірну грають Денис Шаповалов і Вашек Поспішил) перемогла Австралію 2:1, а Великобританія обіграла Німеччину 2:0 завдяки перемогам Деніеля Еванса і Кайла Едмунда.