Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо боротьби з корупцією в спорті
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Європейської Ради.
«Представники ЄС визнали, що в той час як корупція в спорті не є новим явищем, досі не існує єдиного загальноєвропейського підходу до антикорупційних заходів у цій сфері», - йдеться у повідомленні.
Посли - постійні представники країн ЄС доручили Єврокомісії розробити широкий секторальний план дій з подолання корупції в спорті, посилити співпрацю між окремими країнами ЄС та міжнародними організаціями та установами, особливо – з Радою Європи, щоб підвищити усвідомлення важливості такої співпраці та її результатів.
Єврокомісії пропонується також оцінити можливості Багаторічної фінансової перспективи ЄС, а також інструменти освітньої програми ЄС Erasmus+ для просування превентивних заходів, вдосконалення системи керівництва у спортивних організаціях та зниження корупційних ризиків, сприяти поширенню досвіду країн-членів ЄС у цьому сенсі.