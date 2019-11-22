Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо боротьби з корупцією в спорті

Рада Європейського Союзу на рівні постійних представників ухвалила сьогодні резолюцію, спрямовану на координацію зусиль країн-членів у боротьбі з корупцією у спорті.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Європейської Ради.

«Представники ЄС визнали, що в той час як корупція в спорті не є новим явищем, досі не існує єдиного загальноєвропейського підходу до антикорупційних заходів у цій сфері», - йдеться у повідомленні.

Посли - постійні представники країн ЄС доручили Єврокомісії розробити широкий секторальний план дій з подолання корупції в спорті, посилити співпрацю між окремими країнами ЄС та міжнародними організаціями та установами, особливо – з Радою Європи, щоб підвищити усвідомлення важливості такої співпраці та її результатів.

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Єврокомісії пропонується також оцінити можливості Багаторічної фінансової перспективи ЄС, а також інструменти освітньої програми ЄС Erasmus+ для просування превентивних заходів, вдосконалення системи керівництва у спортивних організаціях та зниження корупційних ризиків, сприяти поширенню досвіду країн-членів ЄС у цьому сенсі.