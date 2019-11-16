Закон про викривачів корупції опублікували

Закон "Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції" офіційно опубліковано.

Документ оприлюднено в суботу в газеті "Голос України".

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції 17 жовтня. Він, зокрема, передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

При цьому НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти у цій сфері зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.