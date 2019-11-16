Зеленському передали на підпис закон про прикордонників-детективів

Президентові України Володимиру Зеленському передали на підпис Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

За даними парламентського сайту, закон було передано Зеленському 15 листопада. Сам документ Рада ухвалила 12 листопада.

Документ вносить зміни до закону «Про оперативно-розшукову діяльність», якими вдосконалюється діяльність Державної прикордонної служби України у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими тощо.

Передбачається, що закон підвищить якість та надійність безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній та прилеглій зонах.