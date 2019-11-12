В Україні з’являться прикордонники-детективи - Рада ухвалила закон
Закон підтримали 318 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Закон вносить зміни до абзацу шостого частини першої статті 5 закону «Про оперативно-розшукову діяльність», якими вдосконалюється діяльність Державної прикордонної служби України у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими тощо.
У документі слова «оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування» замінено словами та знаками «підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими».
Передбачається, що ухвалення закону підвищить якість та надійність безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній та прилеглій зонах.