Хто переможе в українському футболі - функціонери чи політики?

Про стан справ в українському футболі і, зокрема, негативні тенденції в управлінні "грою мільйонів" на шляху її розвитку йшлося під час прес-конференції в Укрінформі.

Як вважає президент благодійної організації "Київщина футбольна" Елізбар Сарія, наше футбольне господарство стало занадто політизованим, повідомляє кореспондент агентства.

"Питання політизації футбольного господарства країни є дуже актуальним. Федерація футболу України (ФФУ - нині УАФ) проводить зачистку регіональних феерацій, - заявив Сарія. - Відсторонюються від роботи досвідчені керівники, футбольні функционери, які мають власну думку, На їхніх місцях з'являються "потрібні" люди - керівники областей, народні депутати... При цьому головне футбольне відомство країни не соромиться використовувати неприйнятні методи - від ламання через коліно до введення альтернативних суб'єктів діяльності, якими підміняються легітимні осередки. Таке відбувалося в Херсоні, Одесі, Тернополі, Житомирі. Це свавілля не пройшло й повз Київську обласну федерацію футболу".

Голова Федерації футболу Київщини (КОФФ) у 1998–2015 роках, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олександр Тютюн зазначив, що його відсторонення від посади суперечить статутам ФІФА та УЄФА.

"Я очолював федерацію 18 років. За тодішнього керівництва ФФУ вона була найкращою в Україні, мала законний юридичний статус. Теперішні очільники використали політичний тиск та адмінресурс під час виборів голови організації. Це повне ігнорування статутів ФІФА та УЄФА. Адже державні органи не мають права втручатися в роботу громадських органзацій", - сказав екс-очільник КОФФ.

Президент футбольного клубу "Борисфен" Ігор Ковалевич, який також очолює громадське об'єднання "Академія футболу", упевнений, що футбол, який перетворюється на політику, може взагалі зникнути.

"Нині викидають з футболу людей, які по тридцять років займаються розвитком цього виду спорту. До керівництва приходять не фахівці, функціонери, а депутати, очільники областей. Я з 90-х років займаюся розвитком футболу. Як молодий бізнесмен, прийшов до керіввництва Київщини і сказав: "Треба створити клуб". Запропонував бізнес-план. "Борисфен" потім двічі пройшов шлях від змагань аматорів до найвищого дивізіону, а створена на його базі юнацька збірна України виграла "срібло" чемпіонату Європи", - розповів Ковалевич.

Діалог резюмував заступник голови ГО "Школа футбольних арбітрів імені Ігоря Олексійовича Качара", кандидат юридичних наук Олексій Драчов: "ФФУ (УАФ) своїм модельним статутом, який протирічить Закону України "Про громадські організації", повнстю підім'яла під себе регіональні федерації футболу".