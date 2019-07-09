Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 28 комплектів медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у вівторок, 9 липня, розіграють 28 комплектів нагород у шести видах спорту.

У шостий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у фехтуванні, кульовій стрільбі, тхеквондо, легкій атлетиці, настільному тенісі та плаванні, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука і тенісу.

За п'ять днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 40 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 33-тє місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 19 ("золото"), 12 ("срібло"), 11 ("бронза")

Китай - 14, 5, 1

США - 12, 10, 7

Республіка Корея - 10, 8, 11

Росія - 9, 17, 22

Італія - ​​5, 8, 13

ПАР - 5, 1, 0

Китайський Тайбей - 4, 8, 3

Мексика - 4, 6, 4

Франція - 2, 5, 5

Іран - 2, 2, 6

Велика Британія - 2, 1, 2

Польща - 2, 0, 3

Чехія - 2, 0, 0

Казахстан - 1, 2, 1

Словаччина - 1, 1, 2

Азербайджан - 1, 1, 1

Австрія - 1, 1, 0

Австралія - ​​1, 1, 0

Молдова - 1, 0, 1

Вірменія - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 4, 4

Бразилія - ​​0, 1, 5

Білорусь - 0, 1, 1

Індія - 0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Узбекистан - 0, 0, 4

Туреччина - 0, 0, 4

Канада - 0, 0, 2

Румунія - 0, 0, 2

УКРАЇНА - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Монголія - ​​0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Індонезія - 0, 0, 1

Таїланд - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.