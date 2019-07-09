Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 28 комплектів медалей
У шостий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у фехтуванні, кульовій стрільбі, тхеквондо, легкій атлетиці, настільному тенісі та плаванні, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука і тенісу.
За п'ять днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 40 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 33-тє місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 19 ("золото"), 12 ("срібло"), 11 ("бронза")
Китай - 14, 5, 1
США - 12, 10, 7
Республіка Корея - 10, 8, 11
Росія - 9, 17, 22
Італія - 5, 8, 13
ПАР - 5, 1, 0
Китайський Тайбей - 4, 8, 3
Мексика - 4, 6, 4
Франція - 2, 5, 5
Іран - 2, 2, 6
Велика Британія - 2, 1, 2
Польща - 2, 0, 3
Чехія - 2, 0, 0
Казахстан - 1, 2, 1
Словаччина - 1, 1, 2
Азербайджан - 1, 1, 1
Австрія - 1, 1, 0
Австралія - 1, 1, 0
Молдова - 1, 0, 1
Вірменія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 4, 4
Бразилія - 0, 1, 5
Білорусь - 0, 1, 1
Індія - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Узбекистан - 0, 0, 4
Туреччина - 0, 0, 4
Канада - 0, 0, 2
Румунія - 0, 0, 2
УКРАЇНА - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Монголія - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Індонезія - 0, 0, 1
Таїланд - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.