Змагання на Універсіаді-2019 покаже телеканал XSPORT

Телеканал XSPORT покаже змагання, які відбуватимуться 3-14 липня на ХХХ літній Всесвітній Універсіаді в Неаполі (Італія).

Церемонія відкриття розпочнеться 3 липня о 22.00. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

“Генеральний медіа-партнер УХЛ, телеканал XSPORT, став офіційним транслятором змагань для України. У прямому ефірі на каналі будуть показані основні змагання та огляди всіх змагальних днів”, - йдеться в повідомленні.

На 4 липня заплановані трансляції спортивної гімнастики (13:30), плавання (19.00) і фехтування (20.30).

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Як повідомлялося, 3 липня в італійському Неаполі стартує ювілейна, ХХХ літня Всесвітня універсіада, в якій візьмуть участь 8000 спортсменів зі 170 країн світу. У Неаполі студенти розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.