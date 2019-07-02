В Неаполі розпочинаються змагання ХХХ Всесвітньої Універсіади

За день до офіційного відкриття ХХХ Всесвітньої літньої Універсіади, яка пройде в Неаполі (Італія) з 3 по 14 липня, розпочнуться змагання з водного поло, стрибків у воду та футболу.

На Всесвітній Універсіаді-2019, в якій візьмуть участь 8 тисяч спортсменів зі 170 країн, розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту, повідомляє Укрінформ. Збірну України в Неаполі представлятимуть 160 спортсменів. Вітчизняні студенти виступлять у баскетболі, волейболі, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі. Читайте також: Україна здобула 51 медаль і стала третьою на II Європейських іграх у Мінську На минулій Всесвітній Універсіаді, яку 2017 року приймав Китайський Тайбей, українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) і посіли 6-те місце у загальнокомандного заліку серед 142 країн-учасниць.