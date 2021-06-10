Результати ЗНО з біології оголосять до 25 червня

У зовнішньому незалежному оцінюванні з біології взяли участь 79 тисяч 388 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

"Сьогодні, 10 червня, відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання-2021з біології. Участь у тестуванні з біології взяли 79 388 осіб, що становить 62,4% від загальної кількості зареєстрованих", - ідеться у повідомленні.

15 учасників не були допущені до тестування через запізнення або відсутність документа, що посвідчує особу, троє – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 32 громадських спостерігачі.

Найбільше учасників тестування – 74,2% зареєстрованих – було зафіксовано у Київській області, найменше – 34,3% – у Харківській.

"Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО. Ймовірно, необов’язковість ДПА зумовила наявність значної кількості учасників, які не з’явилися для проходження оцінювання з біології", - зауважили в МОН.

У міністерстві зазначили, що із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Біологія». Правильні відповіді до завдань будуть розміщені завтра у цьому ж розділі. Оголошення результатів ЗНО з біології відбудеться до 25 червня.

"Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з біології через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву", - додали у МОН.

Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі.

15 червня відбудеться ЗНО з географії – останнє тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики, яке відбулось 7 червня, взяли участь 23 570 осіб.