Перша країна ЄС визнала українські свідоцтва про COVID-вакцинацію

Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твітері, передає кореспондент Укрінформу.

“Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення”, - написав Кулеба.

Він також привітав угорського колегу Петера Сійярто з успішним втіленням домовленості і додав, що Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, з якою в України є така домовленість.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Кулеба поінформував, що МЗС працює над двостороннім визнанням національних сертифікатів про вакцинацію з сусідніми країнами.