Голубовська назвала COVID-штам, який зараз найбільш небезпечний

Доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляє, що новий штам B.1.617.2 (Delta) зараз найбільш небезпечний, а світ знаходиться на порозі глобальних викликів, пов'язаних з інфекційними хворобами.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.

За словами Голубовської, "високо заразний і потенційно більш смертоносний варіант SARS-CoV-2, що виник в грудні минулого року в Індії, на даний час є домінуючим штамом у Великій Британії. Відбувається масштабна робота для запобігання поширенню цього штаму в США".

Вона нагадала, що "весняні неприємності, пов'язані з найважчим з моменту епідемії спалахом у нас у країні, були пов'язані з "британським" штамом B.1.1.7. Тепер на новий штам B.1.617.2 (Delta) припадає більшість випадків захворювання у Великій Британії. у США поки тільки 6% секвенованих випадків доводиться на цей штам, "британець" залишається домінуючим".

Як зазначила Голубовська, в цілому варіант Delta зареєстрований у 60 країнах. "На сьогоднішній день абсолютно очевидно, що його заразність вище, ніж у альфа-варіанта дикого типу, і пік захворюваності реєструється у молодих людей 12-20 років (Фаучі).

"Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від нового варіанту (ефективність Pfizer - 88%, AstraZeneca - 60%), при цьому одна доза Pfizer ефективна тільки на 33% (https://www.medscape.com/viewarticle/952689).

На сьогоднішній день B.1.617.2 класифікований CDC як варіант, що становить інтерес, тобто має генетичні маркери, пов'язані зі зниженою нейтралізацією антитілами, набутими в результаті перенесеного захворювання або вакцинації, зниженою ефективністю лікування, труднощами специфічної діагностики, збільшенням заразності та/або тяжкості захворювання.

Ці варіанти також вимагають посиленого епіднагляду, лабораторного моніторингу та епідеміологічного розслідування (всього того, чого у нас немає)", - підкреслила експертка.

Як вважає Голубовська, "треба бути готовим, а не впроваджувати незрозумілі законопроєкти щодо громадського здоров'я та руйнувати кращі інфекційні стаціонари через те, що хтось прописав фантастичні вимоги. І повторюю, подобається комусь чи ні, що ми на порозі глобальних викликів, пов'язаних з інфекційними хворобами. Про що, власне, неодноразово вже нам говорили, останній раз - на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я два тижні тому".

На її думку, в цих умовах "воювати з фахівцями - це все одно, що стріляти собі в голову. Протидіяти вже майже нікому і нічим, і діагнозу скоро нікому буде вчасно поставити".

Як повідомляв Укрінформ, штам COVID-19 - B.1.617.2, який був уперше виявлений в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, був зафіксований мінімум у 74 країнах і територіях.