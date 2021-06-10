Портал повідомлень для викривачів корупції планують запустити до кінця літа

Національне агентство з питань запобігання корупції планує завершити розробку Порталу повідомлень для викривачів до кінця літа.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки" повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

"Ми маємо найбільший і найкращий у світі Реєстр декларацій. Місяць тому ми ввели в експлуатацію Реєстр звітів політичних партій. До кінця літа буде добудовано Портал повідомлень для викривачів корупції, який дозволить будь-якому громадянину звернутися з повідомленням про корупцію до конкретної посадової особи, а не просто в якийсь орган", - сказав Новіков.

За його словами, такий портал в рази підвищить ефективність запобігання корупції.

Також Новіков підкреслив, що Україна має унікальні ІТ-системи запобігання корупції, адже вони автоматично звіряють відомості з декларацій і звітів партій з іншими реєстрами та виявляють порушення. Українські системи запобігання корупції він оцінив як одні з найкращих у світі.

Як повідомлялося, раніше Новіков підкреслив, що ухвалений 1 червня закон про захист викривачів корупції гарантує їм повну анонімність і винагороду. Цим законом, зокрема, передбачається створення порталу повідомлень для викривачів.

Щоб зберегти анонімність викривача, через портал видаватиметься цифровий код, і після вироку суду викривач може завернутися з цим цифровим кодом до НАЗК й отримати 10 відсотків від суми повернутих коштів.