НАЗК перевіряє декларації Богдана, Новинського і Козака

Національне агентство з питань запобігання корупції вперше розпочало перевірку декларацій за результатами автоматичної перевірки комп’ютерною системою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Уперше цього року НАЗК розпочало повну перевірку декларацій, які комп’ютерна система логічного та арифметичного контролю (ЛАК) визнала ризиковими. Система ЛАК почала ранжувати декларації за оновленим рейтингом ризиків з 1 червня. Автоматичну перевірку комп’ютерною системою ЛАК пройшли усі декларації посадовців, подані з 1 січня 2021 року (близько 950 тис. декларацій)", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами автоматичної перевірки НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 63 посадовців. До цього списку увійшли народні депутати Вадим Новинський, Анна Скороход, Григорій Суркіс, Петро Порошенко, Олена Шуляк, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, депутати Київської міської ради Ігор Баленко і Марина Порошенко, колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан.

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За порядком черговості, який передбачає перелік високопосадовців, чиї декларації мають бути перевірені найперше, НАЗК узяло в перевірку декларації 21 народного депутата, в тому числі Юлії Тимошенко, Мустафи Джемілєва, Тараса Козака, Олександра Дубінського.

Ще 12 декларацій були взяті у перевірку на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян та журналістів. Мова йде, зокрема, про декларації міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 728 декларацій публічних службовців.

Як повідомлялося, з 1 червня запрацювала система автоматичного контролю за деклараціями про доходи посадовців. Всі подані цьогоріч декларації були звірені з попередніми деклараціями, загалом із 14 реєстрами, що є в державі. У результаті звірки комп’ютерна система сформувала "рейтинг ризику декларацій".