В Україні запрацювала система автоматичного контролю за деклараціями – Новіков

З 1 червня запрацювала система автоматичного контролю за деклараціями про доходи посадовців.

Про це сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю Укрінформу.

«Буквально з 1 червня запрацювала система логічного та арифметичного контролю за деклараціями. Це стосується всіх 780 тисяч декларацій, які були подані до 1 квітня за 2020 рік», – зазначив він.

Усі вони були звірені з попередніми деклараціями, загалом із 14 реєстрами, що є в державі, пояснив голова НАЗК. У результаті звірки комп’ютерна система сформувала «рейтинг ризику декларацій». За новими правилами, додав Новіков, «уперше в результаті співпраці з громадськими організаціями, Громадською радою при НАЗК ми отримали рейтинг ризику декларацій, за яким відбиратимемо їх для перевірки».

Він пояснив, що серед перших десяти – декларації парламентаріїв та депутатів місцевих рад. «Так комп’ютер установив ризик можливості отримання незаконних доходів або незадекларованого майна», – сказав голова НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили, які декларації можуть бути визнані ризиковими та потрапити під перевірку.