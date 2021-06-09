МОЗ виділило лікарням іще 1,2 мільярда на боротьбу з коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) перерозподілило ще 1,2 млрд грн на лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє МОЗ.

"Міністерство охорони здоров’я передало 1,2 млрд грн на фінансування 249 лікарень, які мають договір із Національною службою здоров’я України на пакет лікування COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видатки НСЗУ збільшено за рахунок коштів, які передбачались для забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.

“Кошти, передбачені на закупівлі за договорами керованого доступу, можуть бути не використаними у повній мірі через довготривалість процедури запровадження такого механізму. Тому ми перерозподілили їх на потреби лікування та підготовки лікарень до можливої нової хвилі COVID-19”, - прокоментував рішення уряду заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець.

Він додав, що МОЗ і ДП “Медичні закупівлі України” сприятимуть запровадженню договорів керованого доступу, а потенційна економія коштів, в тому числі й за рахунок прозорих закупівель, дозволить реалізувати цей механізм вже цього року.

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У МОЗ нагадали, що зараз законопроєкт щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу (реєстраційний № 4662 від 28.01.2021) 2 червня 2021 р. прийнято лише в першому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ затвердило новий перелік закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. До нього увійшли 257 лікарень.