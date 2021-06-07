Ізоляція вдома та інші проблеми: як переживають пандемію мами з немовлятами

Під час пандемії жінки почали частіше звертатися за підтримкою.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада” Марина Марченко.

"До ковіду ми хоч і працювали з жінками офлайн, частота звернень була меншою, ніж зараз. Зараз погіршується ситуація з гендерним насильством, з кліматом у родині. І жінці складніше відновитися", - прокоментувала Марченко.

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Вона зазначила, що жінки також звертаються до організації через відчуття соціальної ізоляції. "Від того, наскільки жінка може залишатись активним членом суспільства, як вона може задовольняти свої соціальні потреби, також залежить ресурсність її стану", - підкреслила Марченко.

За її словами, нетолерантне ставлення до мам, яка годує дитину, відсутність облаштованих місць для мам з дітьми призводить до ізоляції жінки вдома. Крім того, через вплив пандемії може підвищуватися тривожність, зростати рівень вигорання матері.

Як повідомлялося, у Києві презентували "гарячу лінію" підтримки батьків після пологів. "Гаряча лінія" працюватиме за такими напрямками, як психологічна підтримка, відновлення після пологів, материнство в умовах пандемії; гінекологія, ендокринологія, грудне вигодовування; налагодження сну, догляд за дитиною, перші документи дитини та соціальні виплати. Перший місяць лінія працюватиме у тестовому режимі.

"Гарячу лінію" започатковано ГО "Клуб підтримки вагітності та материнства "Лада" в межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.