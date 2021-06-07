У Києві презентували "гарячу лінію" підтримки батьків після пологів.

Презентація гарячої лінії відбулася у понеділок в пресцентрі Укрінформу.

“Ми розробили гарячу лінію для всієї родини. На неї можуть телефонувати і жінки, і чоловіки, і близькі родичі. Інформація, яку ми транслюємо, є якісною, доказовою. Вона без “хайпу” і транслюється з повагою до почуттів”, - повідомила голова ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада” Марина Марченко.

Марченко зазначила, що в ході опитування, яке провело ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада”, серед 1 500 жінок, 60% матерів поскаржилися на свій емоційний стан у перший рік після народження дитини. Ще 52% жінок відчували проблеми з фізичним відновленням, 44% - мали труднощі з грудним вигодовуванням, 22,5% жінок відчували труднощі у взаємодії з дитиною. “Нас дуже вразило і злякало, що кожна 15-та мама, яка заповнювала нашу анкету, хотіла завдати шкоду собі або дитині”, - сказала Марченко.

Вона виокремила наступні причини відсутності достатньої підтримки жінок після пологів та можливостей для якісного відновлення: інформаційна необізнаність; відсутність роботи із сім’ями у питаннях відновлення після пологів; обтяження гендерними ролями. Також українське суспільство має низький рівень культури турботи про маму; просторів для батьків із малюками недостатньо, а жінка з немовлям не завжди отримує толерантне ставлення. Крім того, в Україні відсутня державна програма, яка б сприяла якісному відновленню після пологів.

За словами Марченко, "гаряча лінія" покриває такі напрямки, як психологічна підтримка, відновлення після пологів, материнство в умовах пандемії; гінекологія, ендокринологія, грудне вигодовування; налагодження сну, догляд за дитиною, перші документи дитини та соціальні виплати. Перший місяць лінія працюватиме у тестовому режимі. “Від сьогодні можна буде зателефонувати й отримати психологічну підтримку та інформацію про відновлення після пологів. Упродовж червня ми будемо додавати інші блоки”, - прокоментувала Марченко.

Вона повідомила, що оператори "гарячої лінії" пройшли відповідне навчання у фахівців щодо відповідей на ті питання, які можуть виникати у батьків. Оператор ставитиме додаткові запитання, уточнюватиме інформацію, щоб надати потрібну відповідь. “Але варто зауважити, що ця гаряча лінія не є надавачем медичних послуг. Ми не є лікарями, не є кризовою службою і не є швидкою допомогою. Тому якщо питання стосується кризових станів здоров’я, то ми рекомендуємо звернутися до швидкої допомоги”, - додала Марченко.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко підкреслила, що відкриття гарячої лінії є важливим не тільки для тих, хто уже став батьками, а для тих. Хто тільки планує народження дитини. “Ідея державної програми післяпологового піклування є дуже позитивною. Наразі уряд розробляє Національну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2030 року. Я пропоную внести ваші пропозиції для врахування у національній стратегії”, - сказала уповноважена.

Заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов зазначив, що розвиток сімейних форм виховання є пріоритетним для Міністерства соціальної політики. Зокрема, міністерство активізувало роботу у напрямку розробки національної моделі системи раннього втручання. “З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки й захисту відповідального батьківства, за ініціативи Міністерства соціальної політики запроваджено надання при народженні дитини одноразової матеріальної допомоги “пакунок малюка”, відшкодування послуги по догляду за дитиною до 3-х років “муніципальна няня”, - наголосив заступник міністра.

Своєю чергою, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначив, що жінки після пологів випадають з активного економічного життя, що впливає на місцевий економічний розвиток. “Ми будемо допомагати в реалізації такої онлайн-платформи щодо консультацій і професійного зростання, закриття вакансій”, - додав Слобожан.

Менеджерка проєкту “Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні” в ІСАР Єднання Тетяна Ничипоренко звернула увагу на те, що саме громадські організації знаходяться у найтіснішому контакті з уразливими категоріями населення та мають необхідну експертизу для напрацювання рішень.

“Чудово, коли в цих умовах, коли потрібно швидко реагувати і продукувати швидкі рішення, саме громадські організації беруть на себе таку функцію і можуть відповісти на потреби уразливих категорій населення”, - додала Ничипоренко.

"Гарячу лінію" започатковано ГО "Клуб підтримки вагітності та материнства "Лада" в межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Фото Олени Худякової