Українське товариство сліпих потребує державної допомоги

Українське товариство сліпих потребує державної підтримки й фінансової допомоги для надання комплексних послуг незрячим громадянам України.

Таку думку висловили представники ГО «Київська міська організація УТОС» на пресконференції в Укрінформі.

"Такі базові організації, як товариство глухих чи сліпих, у яких є соціальні об’єкти, повинні підтримуватись державою не загальною програмою підтримки громадських організацій інвалідів, а окремою статтею в державному бюджеті", - вважає заступник голови ЦП УТОС Михайло Новосецький.

«Це потрібно перевести на окрему програму, можливо, окремим рядком у державному бюджеті, як це було раніше. Тому що, зливши всі організації в єдиний кошик, важко вирішувати – скільки кому дати. Кожен керівник громадської організації вважає, що саме його організація обділена, в нього найважча категорія інвалідів, і саме йому треба збільшити фінансування. І, як правило, це відбувається за рахунок інших організацій», - наголосив Новосецький.

За його словами, в країні є сотні громадських організацій, які опікуються сліпими, лише час від часу проводячи з ними певні заходи. Тим часом лише УТОС має розвинуту інфраструктуру підтримки сліпих на постійній основі й потребує стійкої та інституційної фінансової допомоги держави.

«Організація має соціальні об’єкти, які надають послуги незрячим громадянам – це і бібліотеки з рельєфно-крапковими книжками, озвучені й зі збільшеним шрифтом, це і відповідно пристосовані клуби для творчої реабілітації, це і спортивні секції, врешті, це гуртожитки й будинки, де проживають сліпі. І наші працівники, які працюють на постійній основі в цих соціальних закладах, надають ті послуги, які не може надати держава», - зазначив Новосецький.

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Крім того, як розповів директор Київського УВП №2 УТОС Олександр Вінковський, в Україні діє близько 60 підприємств з працевлаштування осіб із інвалідністю через складні порушення зору. На цих підприємствах зайняті 2600 осіб з інвалідністю й 4,5 тис. здорових осіб. Вони виробляють близько 1500 найменувань товарної продукції, якої в 2020 році реалізували на суму близько 450 млн. грн.

«Це дуже серйозний і непростий виробничий комплекс зі складною непромисловою інфраструктурою. Робота осіб із інвалідністю потребує додаткового пристосування й обслуговування. Крім того, технології зараз постійно розвиваються й за ними не встигають навіть доволі сучасні підприємства. З 2014 року наші підприємства фактично не отримували бюджетних коштів на переоснащення й удосконалення свого виробництва. Хоча держава має спеціальну програму за цими напрямами», - наголосив Вінковський.

Учасники заходу нагадали, що в Україні налічується близько 150 тис. осіб з вадами зору, з яких близько 40 тис. - із глибоким ураженням зору. Працевлаштування незрячих осіб на сьогодні можливе лише на підприємствах УТОС, які використовують ручну працю незрячих, і тому потребують допомоги фонду соцзахисту інвалідів. Місцеві осередки УТОС у співпраці з місцевою владою вирішують питання зменшення бар’єрності міської інфраструктури, фізичного супроводу незрячих, надання пільг, побутового обслуговування тощо.