Хто з українців може їхати в Угорщину потягом «Київ-Відень» - роз’яснення посольства

Посольство України повідомило, за яких підстав можна скористатися потягом «Київ-Відень» для поїздок в Угорщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Угорщині.

З 1 червня Укрзалізниця відновила курсування безпересадкових пасажирських вагонів сполученням "Київ-Відень".

У посольстві просять врахувати, що наразі поїздки залізничним транспортом можливі лише для пасажирів, які за наявності відповідних підстав слідують виключно в Угорщину.

Право в’їзду в Угорщину мають громадяни України:

які є членами сім’ї громадян Угорщини;

які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їхніх сімей;

які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів;

які є посадовими особами дипломатичної служби або прибувають в Угорщину з офіційним візитом;

які є спортивними професіоналами та працюють в Угорщині;

які документально доведуть, що протягом останніх 6 місяців хворіли на COVID-19.

В інших випадках в'їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Зокрема за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) для отримання дозволу потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку за посиланням.

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Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно пред’явити на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного).

Потяг «Київ-Відень» / Фото: Укрзалізниця

Усі громадяни України, які прибувають в Угорщину, обов’язково потрапляють до карантину на 10 днів (за місцем проживання або в госпіталі). Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів (виключно в Угорщині) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються.

З 1 травня громадяни України, які мають угорський сертифікат про імунітет (зокрема «паспорт вакцинації») та дозвіл на проживання в Угорщині, можуть в'їжджати на територію Угорщини без обмежень та без проходження 10-денного карантину.

“Громадяни України наразі не мають права слідувати транзитом територією Угорщини з використанням залізничного транспорту, так як на сьогодні залізничне сполучення в Угорщині не включене до транзитних маршрутів, затверджених чинним законодавством країни”, - ідеться в повідомленні.

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У разі порушення цих правил угорські прикордонники зобов’язані накласти штраф у розмірі до 50 тис. форинтів - орієнтовно 5 тис. грн.

Посольство рекомендує громадянам України утриматися від транзитних поїздок залізничним транспортом до вирішення ситуації, про що повідомить додатково.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом Укрзалізниця відновила міжнародне сполучення з Угорщиною і запустила потяг "Київ-Відень".