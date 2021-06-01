Укрзалізниця відновлює сполучення з Австрією та Угорщиною

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною.

Як передає Укрінформ, відповідний розкладу руху поїздів оприлюднено на сайті компанії.

Згідно з розкладом, поїзд Київ - Відень вирушить о 14:07 з Центрального залізничного вокзалу столиці та прибуде до Відня об 11:21 2 червня. Маршрут пролягає через Будапешт (Угорщина), куди поїзд прибуде о 8:20.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Поїзд курсуватиме щоденно, інформують в Укрзалізниці.

Також із 1 червня компанія відновлює курсування у щоденному режимі поїздів за маршрутом Чоп - Захонь (Угорщина).

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.