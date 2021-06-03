Затвердили новий перелік лікарень, які надаватимуть допомогу при COVID-19

Медичну допомогу при лікуванні COVID-19 в Україні надаватимуть 257 лікарень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я (НСЗУ).

"Попереднє розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 7 травня 2021 року №31 «Щодо затвердження переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19» втратило чинність. Затверджено новий перелік таких закладів. До нього увійшли 257 лікарень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі лікарні з цього переліку залишаються опорними і забезпечуватимуть інфекційну готовність на постійній основі.

Інші віднесені до лікарень “другої хвилі” і залучаються до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 з 1 червня і або виключатимуться з мережі у випадку продовження спаду захворювання, або розширюватимуться за рахунок лікарень “третьої хвилі” за необхідності.

У НСЗУ наголосили, що оновлення мережі не вплине на пацієнтів, які зараз перебувають у стаціонарі та лікуються від COVID-19. "Жоден не має бути виписаний з лікарні до завершення лікування. Про розробку нових маршрутів пацієнтів відповідно до нового переліку закладів охорони здоров’я має подбати місцева влада. Усі послуги, надані лікарнями у травні за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19», будуть оплачені Національною службою здоров’я України у повному обсязі", - повідомили в НСЗУ.

Загалом НСЗУ виплатила понад 1 млрд 331 млн грн 327 лікарням за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 у квітні. Протягом січня-травня 2021 року НСЗУ виплатила лікарням понад 6,5 млрд гривень.

У 2021 році для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 НСЗУ попередньо запланувала 9 млрд грн. Через зростання кількості госпіталізованих пацієнтів кошти між пакетами медичних послуг було перозподілено на 1, 2 млрд грн. 62% обсягу запланованих коштів використано.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 2 червня, зафіксували 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 9 405 осіб, померли - 102. Зараз в Україні, за даними НСЗУ, під надання медичної допомоги хворим на COVID-19 відведено 71 тис. ліжок, станом на кінець травня зайнято близько 20 тис.