В Україні з 71 тисячі COVID-ліжок фактично зайняте кожне четверте

З 71 тис. ліжок, які були відведені під надання медичної допомоги хворим на COVID-19, станом на кінець травня зайнято близько 20 тис.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський.

«Станом на кінець травня у закладах охорони здоров’я, визначених для лікування COVID-19, перебуває менше 20 тис. пацієнтів, з кожним днем кількість виписаних більше, ніж госпіталізованих. Але попри те, що зайнятими залишається близько 20 тис. ліжок, зараз під COVID-19 виділено понад 71 тис. ліжок, тобто фактично працює лише кожне 4 ліжко», - сказав Віленський.

Загалом, за даними НСЗУ, у березні до лікарень було госпіталізовано понад 97 тис. пацієнтів, у квітні — 92 тис., у травні — 70 тис. пацієнтів, серед яких основний діагноз COVID-19 був у трохи більше за 17 тис., з них 10,5 тис. потребували кисню чи штучної вентиляції легень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 2 червня, зафіксували 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 9 405 осіб, померли - 102.