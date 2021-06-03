В Україні зафіксували 2 581 випадок коронавірусу за добу

В Україні за минулу добу, 2 червня, зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 9 405 осіб, померли - 102.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"3 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед них - 122 дитини та 129 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, також за минулу добу госпіталізовано – 1 059 осіб; летальних випадків – 102; одужало – 9 405 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308 осіб, експрес-тестами – 20 953 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 209 417 осіб; одужало – 2 072 091 особа; летальних випадків – 50 959; проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Як повідомляв Укрінформ, попередньої доби в Україні виявлено 2 205 випадків зараження коронавірусом.