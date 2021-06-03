Стійкі до чинних вакцин штами COVID-19 з'являться трохи згодом - ВООЗ

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро попередив про ймовірну появу у майбутньому стійких до нинішніх вакцин штамів хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News у мережі Твіттер.

"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.

"Right now, I don't think we have any vaccine-beating variants on the horizon, but that will almost certainly happen sooner or later" says @WHO's Dr David Nabarro as he expresses his "worry" about highly transmissible #COVID19 variants.#Coronavirus: https://t.co/Tsmu5SuWge pic.twitter.com/yYfJdQOOKM — Sky News (@SkyNews) June 2, 2021

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 червня зафіксували 171 93 586 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 575 782 смерті, одужала 154 427 901 особа.