Стійкі до чинних вакцин штами COVID-19 з'являться трохи згодом - ВООЗ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News у мережі Твіттер.

"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.

"Right now, I don't think we have any vaccine-beating variants on the horizon, but that will almost certainly happen sooner or later" says @WHO's Dr David Nabarro as he expresses his "worry" about highly transmissible #COVID19 variants.#Coronavirus: https://t.co/Tsmu5SuWge pic.twitter.com/yYfJdQOOKM