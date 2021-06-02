У Штатах повністю вакцинували більш ніж половину дорослих американців

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд добився суттєвого прогресу в вакцинації населення країни від COVID-19, забезпечивши повний курс щеплень для понад половини дорослих американців.

Про це він заявив під час виступу в Білому домі в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми добилися значного прогресу у тому, щоби вакцинувати людей швидко», - заявив Байден.

За його словами, 170 мільйонів американців по всій країні прийшли до пунктів вакцинації й зробили щеплення.

«52% дорослих зараз вакциновані повністю, у тому числі 75% людей похилого віку», - зауважив президент США.

У цьому зв’язку він підкреслив: «Чим більше людей буде вакциновано, тим більший успіх країна матиме в боротьбі проти цього вірусу».

Байден наголосив, що уряд США зробив доступними вакцини для кожного американця та розгорнув десятки тисяч пунктів для отримання щеплень від COVID-19. Це дозволило спростити карантинні правила, поновити роботу приватного бізнесу в країні та почати поступово повертатися до нормального життя.

Водночас президент США наголосив на необхідності для всіх людей, які ще не отримали щеплень, особливо віком до 40 років, захистити себе й вакцинуватися.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена одразу з перших днів своїх повноважень у січні нинішнього року розгорнула масштабну кампанію з метою якнайшвидше вакцинувати якомога більше населення США.

Фото: Bloomberg