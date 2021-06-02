Байден оголосив «місяць дій» для заохочення американців вакцинуватися проти COVID-19
Укрінформ
Президент США Джо Байден оголосив «місяць дій», аби заохотити якнайбільше американців пройти курс щеплення проти COVID-19 до 4 липня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Адміністрація президента розглядає червень як критичний місяць на шляху до повернення країни до "нормального життя", заявила директор з питань стратегічних комунікацій та взаємодії Білого дому Кортні Роу.
Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива.
Нагадаємо: на сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 133,6 мільйона осіб вже повністю вакциновані.