Байден оголосив «місяць дій» для заохочення американців вакцинуватися проти COVID-19

Президент США Джо Байден оголосив «місяць дій», аби заохотити якнайбільше американців пройти курс щеплення проти COVID-19 до 4 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Адміністрація президента розглядає червень як критичний місяць на шляху до повернення країни до "нормального життя", заявила директор з питань стратегічних комунікацій та взаємодії Білого дому Кортні Роу.

Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива.

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Нагадаємо: на сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 133,6 мільйона осіб вже повністю вакциновані.