Штати оголосять про розподіл по світу 80 мільйонів доз вакцин за два тижні

США мають намір протягом двох наступних тижнів оголосити, яким саме чином будуть розподілені серед інших країн 80 мільйонів доз американських COVID-вакцин.

Про це, як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«У певний момент упродовж ближчих двох тижнів ми оголосимо про те, яким буде процес розповсюдження та продажу цих вакцин», - сказав глава Держдепартаменту США в перебігу візиту до Коста-Рики.

Він уточнив, що у відповідному оголошенні будуть деталізовані критерії процесу розподілу препаратів проти коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцин. Ідеться про 60 мільйонів доз препарату AstraZenaca, вироблених у США, також 20 мільйонів Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.

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