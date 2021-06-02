COVID-вакцинація: Євросоюз перетнув позначку в 250 мільйонів щеплень

У країнах Євросоюзу понад 80 мільйонів людей повністю вакциновані проти коронавірусу, всього зробили вже 250 мільйонів щеплень.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми пройшли позначку у 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців наразі повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.

Today we passed 250 million vaccinations in the EU.



And more than 80 million Europeans are now fully vaccinated.



We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the adult EU population in July. pic.twitter.com/61ZTIyrc10 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2021

За її словами, наразі метою є забезпечити достатню кількість доз вакцини, аби у липні досягнути показника щеплень у 70 відсотків дорослого населення.

Як повідомлялося, 21 травня Європарламент та Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Він буде безоплатним та доступним для всіх і міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.