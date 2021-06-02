COVID-вакцинація: Євросоюз перетнув позначку в 250 мільйонів щеплень
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми пройшли позначку у 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців наразі повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.
Today we passed 250 million vaccinations in the EU.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2021
And more than 80 million Europeans are now fully vaccinated.
We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the adult EU population in July. pic.twitter.com/61ZTIyrc10
За її словами, наразі метою є забезпечити достатню кількість доз вакцини, аби у липні досягнути показника щеплень у 70 відсотків дорослого населення.
Як повідомлялося, 21 травня Європарламент та Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Він буде безоплатним та доступним для всіх і міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.