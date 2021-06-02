COVID-вакцинація: Євросоюз перетнув позначку в 250 мільйонів щеплень

COVID-вакцинація: Євросоюз перетнув позначку в 250 мільйонів щеплень

Укрінформ
У країнах Євросоюзу понад 80 мільйонів людей повністю вакциновані проти коронавірусу, всього зробили вже 250 мільйонів щеплень.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері, передає Укрінформ. 

"Сьогодні ми пройшли позначку у 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців наразі повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.

За її словами, наразі метою є забезпечити достатню кількість доз вакцини, аби у липні досягнути показника щеплень у 70 відсотків дорослого населення.

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Як повідомлялося, 21 травня Європарламент та Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Він буде безоплатним та доступним для всіх і міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.

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