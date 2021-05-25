ЄС впевнено рухається до вакцинації 70% населення і планує щепити підлітків

Європейський Союз та його країни-члени зможуть охопити вакцинацією не менше 70 відсотків дорослого населення вже цього літа, при цьому Європейське агентство з лікарських засобів ЕМА отримало завдання дослідити можливість щеплення проти COVID-19 для підлітків у віці 12-15 років.

Про це у вівторок під час пресконференції у Брюсселі за підсумками другого дня роботи Європейської Ради заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З початку травня ми досягли великого прогресу, кількість нових випадків інфекції та госпіталізацій почала значно скорочуватися. На кінець (минулого) тижня більше 300 мільйонів доз вакцини були доставлені до країн-членів, у червні, як ми очікуємо, ця кількість перевищить 400 мільйонів доз. Тож ми рухаємося обраним шляхом, щоб забезпечити вакцинами і провести вакцинацію 70 відсотків дорослого населення ЄС вже до кінця липня», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, якщо вдасться утримати високі темпи вакцинації та координацію дій країн-членів у боротьбі з коронавірусом, буде можливим поступово і безпечно знову відкрити європейське суспільство для свободи руху.

Ще один важливий пункт, який обговорили лідери, - вакцинація молодшого покоління. Поки що, зазначила Урсула фон дер Ляєн, з такою ініціативою виходить лише один виробник вакцин – BioNTech/Pfizer. У зв’язку із цим, як сподівається Єврокомісія, Європейське агентство з лікарських засобів зможе вже у червні дати науковий висновок щодо можливості щеплення цією вакциною підлітків у віці 12-15 років.

При цьому президент Єврокомісії наголосила на важливості зберігати пильність, особливо щодо нових варіантів коронавірусу. Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) проводить ефективний контроль щодо виявлення і поширення таких нових варіантів вірусу в межах країн ЄС. Наразі, за її словами, важливо розширити такий моніторинг до глобального рівні, щоб бути на крок попереду коронавірусу та вчасно розробляти стратегії протидії поширенню інфекції.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що важливим кроком до поновлення свободи руху людей в Євросоюзі буде запровадження в ЄС так званих COVID-сертифікатів, політичне рішення навколо яких минулого тижня погодили Рада ЄС і Європарламент. Програмна та технологічна IT-основа для такої нової системи буде готовою вже з 1 червня. В середині червня, коли набудуть чинності регуляторні правила, цією системою в режимі реального часу зможуть користуватися всі країни-члени ЄС.

Як повідомлялося, 21 травня Європарламент і Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Такий сертифікат (раніше - Цифровий зелений сертифікат) буде безоплатним та доступним для всіх. Він міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.