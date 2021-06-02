Розстріли на Інститутській: суд об'єднав дві справи щодо ексберкутівців

Розстріли на Інститутській: суд об'єднав дві справи щодо ексберкутівців

Укрінформ
Святошинський районний суд міста Києва об'єднав провадження щодо колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка і Сергія Тамтури з другим, де обвинуваченими є Олег Янішевський, Сергій Зінченко і Павло Аброськін.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив об’єднати в одному судовому провадженні матеріали судового провадження щодо Маринченка і Тамтури та матеріали щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського. Це об’єднане провадження продовжити на стадії судового розгляду з неможливістю використання щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського як доказів обвинувачення усіх даних, які з 25 листопада 2020 року до дня постановлення цієї ухвали були досліджені у межах судового провадження (щодо двох ексберкутівців – ред.)», - заявив Дячук.

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Прокурор виступив за об’єднання цих судових проваджень, натомість захист обвинувачених висловив думку, що таке рішення суду призведе до звуження прав їхніх підзахисних.

Судова ухвала оскарженню не підлягає.

У судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 16 червня.

Раніше Святошинський районний суд міста Києва дозволив заочний судовий розгляд провадження щодо ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які є обвинуваченими у справі щодо розстрілів учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, але у 2016 році її об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

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29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими, під час якого Україна передала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Перед цим Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Янішевського, Зінченка та Аброськіна, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Суд також скасував домашній арешт Тамтурі й Маринченку.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що Маринченко і Тамтура повернулися до Києва.

Обидва заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях.

20 жовтня 2020 р. Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Янішевського, Зінченка й Аброськіна. Матеріали щодо них виділені до розгляду в окремому провадженні, зупинене до розшуку цих осіб.

19 травня 2021 р. цей же суд поновив розгляд справи щодо Аброськіна, Зінченка і Янішевського.

Справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука, судді Марини Оздоби і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.

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