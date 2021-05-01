Організатор «тітушок Майдану» Крисін отримав нову підозру

Юрій Крисін, засуджений за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинувачений в організації «тітушок Майдану», отримав нову підозру за місцем відбування покарання за тероризування в'язнів Торецької виправної колонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ у Фейсбуці.

Встановлено, що організував протиправну діяльність "кримінальний авторитет" на прізвисько "Шкаф". 48-річний чоловік неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів і злочинів проти життя та здоров’я громадян. У спільники взяв двох так званих "смотрящих" за установою та окремою її частиною і ще одного ув’язненого.

"Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий "общак"", — йдеться в повідомленні поліції.

За даними слідства, для переконливості "авторитети" завдали двом в’язням тілесних ушкоджень.

Зазначається, що на підставі отриманих доказів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області повідомили підозри всім чотирьом «авторитетам». Їм інкримінують вчинення дій, що дезорганізують роботу установи виконання покарань, а саме тероризування засуджених осіб - ст. 392 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва про засудження до 5 років Юрія Крисіна, який обвинувачувався у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія.

На початку жовтня 2019 року засудженого на 5 років позбавлення волі у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна етапували із Київського СІЗО до виправної колонії в Донецькій області.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі.

Окремою ухвалою від 13 червня 2018 року суд визначив, що підстав для повернення справи на розгляд до суду першої інстанції немає.