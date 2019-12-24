Суд продовжив термін утримання під вартою для "правої руки" Крисіна

Шевченківський районний суд Києва 23 грудня розглянув клопотання звинувачення про продовження запобіжного заходу свободи фігуранту справи про вбивство В'ячеслава Веремія Павлу Бялаю, якого слідство вважає "правою рукою" Юрія Крисіна.

Про це повідомляє "Лівий Берег".

"Суд оголосив про рішення продовжити термін утримання під вартою до 20 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: за версією слідства, Бялай стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. "Тітушки" зупинили таксі, витягли з нього журналіста Веремія та Олексія Лимаренко. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія. Стріляв інший учасник групи "титушек" - Джалал Алієв, який зараз переховується.

21 грудня суд не продовжив Бялаю запобіжний захід через відмову від адвокатів. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Сторона звинувачення назбирала 13 томів матеріалів справи, а також 37 гігабайтів відео- і аудіозаписів.