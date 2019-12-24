Суд продовжив термін утримання під вартою для "правої руки" Крисіна
Про це повідомляє "Лівий Берег".
"Суд оголосив про рішення продовжити термін утримання під вартою до 20 лютого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: за версією слідства, Бялай стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. "Тітушки" зупинили таксі, витягли з нього журналіста Веремія та Олексія Лимаренко. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія. Стріляв інший учасник групи "титушек" - Джалал Алієв, який зараз переховується.
21 грудня суд не продовжив Бялаю запобіжний захід через відмову від адвокатів. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Сторона звинувачення назбирала 13 томів матеріалів справи, а також 37 гігабайтів відео- і аудіозаписів.