Розстріли на Інститутській: суд дозволив заочний розгляд щодо трьох ексберкутівців

Святошинський районний суд міста Києва дозволив заочний розгляд судового провадження щодо колишніх бійців "Беркута" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна у справі про розстріли протестувальників на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд присяжних постановив: клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження щодо Зінченка, Аброськіна і Янішевського… задовольнити. Здійснювати спеціальне судове провадження щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського. Продовжити судовий розгляд за обвинувальними актами щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського у порядку спеціального судового провадження», - сказав Дячук.

Прокурор оголосив клопотання щодо надання дозволу на спеціальне судове провадження (заочний судовий розгляд), заявивши, що троє обвинувачених переховуються на тимчасово окупованих територіях з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зокрема, за словами прокурора, Зінченко перебуває в окупованому Донецьку і служить у «ДНР».

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Представник обвинувачення також подав клопотання про те, щоб матеріали справ щодо цих трьох обвинувачених та щодо інших двох обвинувачених ексбійців "Беркута" - Олександра Маринченка і Сергія Тамтури - були об’єднання у одне судове провадження, якщо суд дасть дозвіл на заочний судовий розгляд у справі щодо 3 ексберкутівців.

Суд постановив передати це спеціальне судове провадження на розгляд іншому складу суду присяжних для вирішення питання про об’єднання судових справ.

Водночас суд залишив без задоволення клопотання захисту ексберкутівців щодо участі обвинувачених у судовому розгляді справи шляхом відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Наступне засідання призначено на 16 червня.

У залі суду були присутні потерпілі Юрій Аксенін і Святослав Колесніков та представниця потерпілих Євгенія Закревська.

Як повідомляв Укрінформ, ця справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, але у 2016 році її об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими, під час якого Україна передала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Перед цим Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Янішевського, Зінченка та Аброськіна, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Суд також скасував домашній арешт Тамтурі й Маринченку.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що Маринченко і Тамтура повернулися до Києва.

Обидва заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях.

20 жовтня 2020 р. Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Янішевського, Зінченка й Аброськіна. Матеріали щодо них виділені до розгляду в окремому провадженні, зупинене до розшуку цих осіб.

19 травня 2021 р. цей же суд поновив розгляд справи щодо Аброськіна, Зінченка і Янішевського.

Справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука, судді Марини Оздоби і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.