Суд дослідив низку аудіозаписів у справі про розстріли на Майдані

Святошинський райсуд Києва дослідив низку аудіозаписів і призначив наступне засідання у справі про розстріли учасників акцій протесту на Інститутській 20 лютого 2014 року щодо обвинувачених ексбійців "Беркута" Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступну дату розгляду справи визначаємо 2 червня, на 12:00”, - сказав Дячук.

На нинішньому засіданні суд дослідив низку аудіозаписів, зокрема щодо подій 19 та 20 лютого 2014 року.

Суд також розглянув клопотання представниці потерпілих Євгенії Закревської щодо виклику низки свідків і задовольнив його частково, дозволивши допит як свідків громадян Тимура Бедернічека, Максима Андрєєва та Олесі Жуковської.

Засідання тривало трохи більш як 2 години.

Як повідомлялося, ця справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016-му році, її об’єднали з обвинуваченням ексберкутівців Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими, під час якого Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Перед цим Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Янішевського, Зінченка та Аброськіна, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Суд також скасував домашній арешт Тамтурі й Маринченку.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що Маринченко і Тамтура повернулися до Києва.

Обидва заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі про розстріли на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Янішевського, Зінченка й Аброськіна. Матеріали щодо них виділені до розгляду в окремому провадженні, яке зупинено до розшуку цих 3 осіб.

Справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука, судді Марини Оздоби і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.