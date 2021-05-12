Розстріли на Інститутській: суд вивчив радіопереговори беркутівців, у справу додали докази

Святошинський районний суд Києва переніс на 19 травня розгляд справи щодо розстрілів учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року проти двох обвинувачуваних ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила представник потерпілих у справі адвокат Євгенія Закревська.

“Сьогодні відбулося засідання, під час якого прокурор долучав до матеріалів справи додаткові докази, доповнення. Також під час засідання досліджувалися матеріали, серед яких - радіоперемовини “беркутівців”, зокрема, за 18 лютого 2014 року. Також під час засідання до матеріалів справи були долучені документи, які підтверджують проходження навчань спецротою. Наступне засідання буде через тиждень”, - зазначила Закревська.

Раніше Святошинський суд призначив засідання у іншій аналогічній справі - щодо трьох обвинувачуваних ексберкутівців - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, - матеріали щодо яких 25 листопада минулого року суд виділив до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб, також на 19 травня на 11:00.

“На засіданні (щодо 3 ексберкутівців - ред.) мають розглядати питання об’єднання проваджень (проти Маринченка і Тамтури та проти 3 ексберкутівців - ред.). І якщо буде об’єднано ці два провадження, то потім буде у спільній справі продовжуватися розгляд. Якщо не буде об’єднано - то знову повернемося до розгляду цієї справи, яка тільки по Маринченку і Тамтурі”, - уточнила Закревська.

Як повідомлялося, ця справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016-му році, цю справу об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців - Янішевського, Зінченка та Аброськіна, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Тамтурі й Маринченку. Усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Янішевського, Зінченка та Аброськіна. 25 листопада суд виділив матеріали щодо цих ексберкутівців до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

Наразі справу щодо Маринченка і Тамтури розгляда суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука і судді Марини Оздоби, і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.