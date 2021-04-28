Розстріли на Інститутській: суд призначив засідання щодо трьох ексберкутівців

Святошинський районний суд Києва призначив засідання у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року щодо трьох обвинувачених колишніх бійців "Беркута" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського - на 19 травня.

Про це під час засідання у рамках іншого судового провадження по цій справі щодо двох інших обвинувачених ексберкутівців — Сергія Тамтури й Олександра Маринченка — поінформував головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд інформує учасників процесу, що у межах іншого судового провадження, яке перебуває на розгляді даного складу суду, відносно обвинувачених Зінченка, Аброськіна і Янишевського судом призначено засідання — поточне — для розв'язання питань з приводу місця перебування цих осіб, з’явлення нових даних тощо на 19 травня на 11:00”, – уточнив головуючий суддя.

Раніше, 25 листопада минулого року, суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців – Янішевського, Зінченка та Аброськіна – до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих трьох осіб.

Після цього рішення Святошинський суд Києва продовжив здійснення судового розгляду іншого судового провадження щодо двох інших обвинувачених ексберкутівців — Маринченка і Тамтури.

Як повідомлялося, ця справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016 році, цю справу об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Тамтурі й Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року: Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Янішевського, Зінченка та Аброськіна - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих трьох осіб.

Надалі суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.

Наразі справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука і судді Марини Оздоби, і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.