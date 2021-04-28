Розстріли на Інститутській: суд допитав кількох потерпілих по відеозв’язку

Святошинський райсуд міста Києва у ході засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців Сергія Тамтури й Олександра Маринченка допитав у режимі відеоконференції кількох потерпілих і відклав засідання на 12 травня.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступне судове засідання відбудеться за планом 12 травня на 11:00”, - сказав Дячук.

На цьому засіданні продовжилася стадія доповнення різними матеріалами судового розгляду, під час якої, зокрема, виступили представники сторони обвинувачення і представник потерпілих адвокат Євгенія Закревська.

Ця стадія тривала близько двох годин, після чого відбулася перерва на годину у засіданні.

Після такої технічної перерви у засіданні відбувся допит потерпілих через відеоконференцію з Львівським апеляційним судом.

Зокрема, у Львівський апеляційний суд на це засідання прибуло до 10 потерпілих, серед них громадяни Ігор та Ірина Гурики (їх син Роман загинув від пострілу в голову на Майдані 20 лютого 2014 року - ред.), Ганна Варениця - мати загиблого Героя Небесної Сотні України Романа Варениці, Григорій Жаловага - батько героя Небесної сотні Анатолія Жаловаги та інші.

Суддя заявив, що у зв'язку із зміною складу обвинувачених була потреба повторного допиту 3 потерпілих, які з'явилися і раніше не давали покази - Ігор та Ірина Гурики, а також Лілія Точин - дружина загиблого 20 лютого на Майдані Героя Небесної Сотні Романа Точина. Щодо інших потерпілих, суддя зазначив, що деякі з них вже допитувалися.

Першими допитали родину Гуриків. Потім була допитана Лілія Точин, після цього — Ганна Варениця і Наталія Дигдалович — дружина загиблого 20 лютого на вулиці Інститутській Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича, потім — Григорій Жаловага і Наталія Коцюба - дружина героя Небесної Сотні Віталія Коцюби. Також був допитаний батько Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського Роман Байдовський.

Після цього суд переніс засідання на 12 травня.

Як повідомлялося, ця справа про розстріли на Інститутській надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016-му році, цю справу об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Тамтурі й Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі щодо розстрілів мітингувальників.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Янішевського, Зінченка та Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.

Наразі справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука і судді Марини Оздоби, і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.