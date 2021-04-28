Розстріли на Інститутській: суд допитав кількох потерпілих по відеозв’язку

Розстріли на Інститутській: суд допитав кількох потерпілих по відеозв’язку

Укрінформ
Святошинський райсуд міста Києва у ході засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців Сергія Тамтури й Олександра Маринченка допитав у режимі відеоконференції кількох потерпілих і відклав засідання на 12 травня.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступне судове засідання відбудеться за планом 12 травня на 11:00”, - сказав Дячук.

На цьому засіданні продовжилася стадія доповнення різними матеріалами судового розгляду, під час якої, зокрема, виступили представники сторони обвинувачення і представник потерпілих адвокат Євгенія Закревська.

Ця стадія тривала близько двох годин, після чого відбулася перерва на годину у засіданні.

Читайте також: Розстріли на Інститутській: суд допитав сина героя Небесної сотні

Після такої технічної перерви у засіданні відбувся допит потерпілих через відеоконференцію з Львівським апеляційним судом.

Зокрема, у Львівський апеляційний суд на це засідання прибуло до 10 потерпілих, серед них громадяни Ігор та Ірина Гурики (їх син Роман загинув від пострілу в голову на Майдані 20 лютого 2014 року - ред.), Ганна Варениця - мати загиблого Героя Небесної Сотні України Романа Варениці, Григорій Жаловага - батько героя Небесної сотні Анатолія Жаловаги та інші.

Суддя заявив, що у зв'язку із зміною складу обвинувачених була потреба повторного допиту 3 потерпілих, які з'явилися і раніше не давали покази - Ігор та Ірина Гурики, а також Лілія Точин - дружина загиблого 20 лютого на Майдані Героя Небесної Сотні Романа Точина. Щодо інших потерпілих, суддя зазначив, що деякі з них вже допитувалися.

Першими допитали родину Гуриків. Потім була допитана Лілія Точин, після цього — Ганна Варениця і Наталія Дигдалович — дружина загиблого 20 лютого на вулиці Інститутській Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича, потім — Григорій Жаловага і Наталія Коцюба - дружина героя Небесної Сотні Віталія Коцюби. Також був допитаний батько Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського Роман Байдовський.

Після цього суд переніс засідання на 12 травня.

Читайте також: Справи Майдану: прокурор каже, що Україна не просила Інтерпол про розшук Януковича

Як повідомлялося, ця справа про розстріли на Інститутській надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016-му році, цю справу об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Тамтурі й Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі щодо розстрілів мітингувальників.

Читайте також: Справи Майдану: завершилося слідство щодо трьох ексспівробітників МВС

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Янішевського, Зінченка та Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.

Наразі справу щодо Маринченка і Тамтури розглядає суд присяжних у складі головуючого судді Сергія Дячука і судді Марини Оздоби, і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-