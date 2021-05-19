Розстріли на Інститутській: присяжні відмовили трьом ексберкутівцям у відводі суду

Святошинський районний суд міста Києва провів засідання у справі про розстріли учасників акцій протесту на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо ексбійців "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського.

Рішення оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На адресу суду через канцелярію 19 травня надійшло клопотання про здійснення спеціального судового провадження стосовно обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського. ...Суд оцінює це клопотання, керуючись законодавством, яке діє на сьогодні, достатнім для того, щоб оголосити про поновлення судового провадження щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського і призначає дату судового засідання для розгляду поданого клопотання прокурора на 2 червня на 11:00”, - заявив суддя.

Перед цим, на початку засідання, адвокат Олександр Горошинський заявив відвід усьому складу суду у справі.

"Заявляємо відвід усьому складу суду. ...Ми завжди конструктивно ставилися у питаннях довіри до суду, ніколи цим питанням не зловживали. Але, зокрема, ці обставини, безумовно, на нашу думку, свідчать про те, що якась система — державна або позадержавна — рухає цю справу у політичній площині”, - заявив Горошинський, оголошуючи відвід.

Він нагадав, що матеріали щодо Аброськіна, Зінченка і Янішевського були виділені в окреме судове провадження, зупинене до розшуку цих осіб.

Горошинський також заявив, що на брифінгу 26 квітня щодо заочного засудження Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що закон про зміни до законодавства щодо заочного кримінального переслідування “допоможе зрушити з мертвої точки" справи Майдану.

"І фактично... (на засіданні) 28 квітня суд у позапроцесуальний спосіб зробив відповідні виклики 3 обвинувачених, на власний розсуд”, - заявив Горошинський, зауваживши, що це було зроблено до ухвалення відповідного законодавства про здійснення спеціального судового провадження, адже ВР прийняла відповідний закон 27 квітня.

Суддя Дячук у зв'язку цим зазначив, що суд здійснював такі повідомлення і раніше, керуючись законодавством, яким, зокрема, був визначений порядок повідомлення таких осіб про судове провадження, у якому вони фігурують.

“Суд робив і раніше ці повідомлення, навіть за пів року до брифінгу Генерального прокурора, що зовсім не свідчить про вплив суду на Генерального прокурора і на прискорення прийняття ВР закону під дії суду”, - заявив він.

Зі свого боку один з прокурорів висловив думку, що підстави для відводу суду присяжних відсутні, і закликав відмовити у задоволенні клопотання, яке, на думку обвинувачення, є необґрунтованим.

Суддя Дячук оголосив рішення: “Суд присяжних ухвалив у задоволенні заяви про відвід усьому складу суду відмовити".

Засідання у судовому провадженні щодо трьох ексберкутівців наразі завершено. Далі суд після невеликої перерви продовжив судовий розгляд іншого провадження у цій справі — щодо обвинувачених ексберкутівців Олександра Маринченка і Сергія Тамтури.

Як повідомлялося, ця справа надійшла до суду у 2015 році спочатку щодо двох обвинувачених - Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Згодом, у 2016-му році, цю справу об’єднали з обвинуваченням Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського і почали слухати спочатку.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Янішевського, Зінченка та Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Тамтурі й Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Янішевського, Зінченка та Аброськіна. 25 листопада суд виділив матеріали щодо них до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих тьох осіб.

Надалі суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.

Цю справу розглядає суд у складі головуючого судді Сергія Дячука, судді Марини Оздоби і присяжних Олександра Конєва, Юрія Щербакова та Анатолія Годлевського.