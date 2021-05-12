Розстріл Майдану: суд відклав розгляд дозволу на заочне слідство щодо Януковича

Печерський райсуд міста Києва переніс розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі щодо організації розстрілів активістів Євромайдану щодо експрезидента Віктора Януковича на 31 травня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Олексій Донський.

“Сьогодні на засіданні розглядали виключно клопотання сторони захисту. На 31 травня на 15:15 призначено наступне засідання”, - сказав Донський.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня минулого року Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.