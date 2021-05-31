Ляшко прогнозує послаблення карантину на літо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю ТСН.

Коментуючи можливість послаблення карантинних обмежень, очільник МОЗ зауважив: “Так, на літній період”.

За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.

На зауваження - мовляв, люди хворіти не перестають - міністр пояснив: “Так, але немає такого спалаху... тому ми говоримо про золоту середину – між спроможністю медичної системи лікувати та “економічними речами”.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня. Передбачено чотири рівні епіднебезпеки та показники їх визначення - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни.

Як повідомлялося, Віктор Ляшко спрогнозував на літо стабілізацію епідситуації. За його словами, цей час треба використати для підготовки медичної системи до осені та до вакцинації великої кількості людей, щоб запобігти потенційному спалаху коронавірусу.